Костюк и Ястремская вышли в третий раунд парного разряда на Australian Open

22 января украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли в третий раунд на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.

В поединке второго раунда украинки победили тандем Жасмин Паолини (Италия) / Хизер Уотсон (Великобритания).

Australian Open 2022

Женщины. Парный разряд. Второй раунд

Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) / Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 6:3

В третьем круге Костюк и Ястремская будут играть против тандема Каролин Доулхайд (США) / Сторм Сандерс (Австралия), сеяного под 9-м номером.