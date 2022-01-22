Костюк и Ястремская вышли в третий раунд парного разряда на Australian Open

22 января украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли в третий раунд на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
В поединке второго раунда украинки победили тандем Жасмин Паолини (Италия) / Хизер Уотсон (Великобритания).
Australian Open 2022
Женщины. Парный разряд. Второй раунд
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) / Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 6:3
В третьем круге Костюк и Ястремская будут играть против тандема Каролин Доулхайд (США) / Сторм Сандерс (Австралия), сеяного под 9-м номером.
Источник — Sport.ua
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