Костюк и Ястремская вышли в третий раунд парного разряда на Australian Open

В матче 2-го раунда украинки победили тандем Жасмин Паолини / Хизер Уотсон

  • 22.01.2022 05:45
  • 879 просмотров
  • 1 комментарий
Костюк и Ястремская вышли в третий раунд парного разряда на Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

22 января украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли в третий раунд на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.

В поединке второго раунда украинки победили тандем Жасмин Паолини (Италия) / Хизер Уотсон (Великобритания).

Australian Open 2022

Женщины. Парный разряд. Второй раунд

Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) / Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 6:3

В третьем круге Костюк и Ястремская будут играть против тандема Каролин Доулхайд (США) / Сторм Сандерс (Австралия), сеяного под 9-м номером.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 22.01.2022 05:58 (изменен)
    +1
    Вот и получила Паолини. По ровное матч получился, было опасно в начале 2 сете, после чего шансов уже не оставили, теперь желательно Марте отдохнуть, а потом ждут Австралийки, сыгранная пара, но это не Гауфф/Макналли, можно проходит, сама по себе у наших девочек сложная сетка, в другой части было бы намного легче
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