УЕФА ожидает огромный рост доходов от нового формата Лиги чемпионов

УЕФА ожидает, что введение нового формата Лиги чемпионов приведет к росту доходов от турнира на 40%. Об этом сообщает журналист The Times Мартин Зиглер.

Новый формат Лиги чемпионов будет запущен в 2024 году. Ожидается, что суммарно доходы будут составлять 5 миллиардом евро в год.

Это означает, что клубы-участники Лиги чемпионов будут получать больше доходов от участия в турнире. С 2024 года количество участников турнира вырастет с 32 до 36, а вместо группового этапа будет единая лига со всеми 36 клубами.