УЕФА ожидает огромный рост доходов от нового формата Лиги чемпионов

Доходы могут вырасти на 40%

  • 21.01.2022 21:45
  • 2102 просмотра
  • 3 комментария
УЕФА ожидает огромный рост доходов от нового формата Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА ожидает, что введение нового формата Лиги чемпионов приведет к росту доходов от турнира на 40%. Об этом сообщает журналист The Times Мартин Зиглер.

Новый формат Лиги чемпионов будет запущен в 2024 году. Ожидается, что суммарно доходы будут составлять 5 миллиардом евро в год.

Это означает, что клубы-участники Лиги чемпионов будут получать больше доходов от участия в турнире. С 2024 года количество участников турнира вырастет с 32 до 36, а вместо группового этапа будет единая лига со всеми 36 клубами.

Источник — The Times

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    hanter83
    hanter83, 21.01.2022 21:59 (изменен)
    +1
    Круто,чим більше доходів,тим більше можливостей різанути трохи і собі(думали чиновники) ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-повинні грати тільки ЧЕМПІОНИ!!!
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    Dell Dnieper
    Dell Dnieper, 21.01.2022 22:41
    0
    Жесть.......нафіга вони їм потрібні в такій кількості....
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    Орлов Михаил
    Орлов Михаил, 21.01.2022 22:02
    0
    Павелка и Чеферин намутят себе по яхта....
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