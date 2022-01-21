Юношеская команда «Шахтер» U-19 провела первый матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Победу над венгерской командой «Кишварда-2» (1:0) принес точный удар 15-летнего Руслана Выдыша.
ВИДЕО. 15-летний юноша принес победу Шахтеру U-19 в игре с Кишвардой
ВИДЕО. Полная видеозапись матча Шахтер U-19 – Кишварда-2 – 1:0.
ФОТО. Победный старт Шахтера U-19 на сборах. Во второй игре – поражение от МТК (0:3).
Источник — Sport.ua
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