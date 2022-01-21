ВИДЕО. 15-летний юноша принес победу Шахтеру U-19 в игре с Кишвардой

Руслан Выдыш забил единственный гол в спарринге на сборах в Турции

  • 21.01.2022 21:30
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ВИДЕО. 15-летний юноша принес победу Шахтеру U-19 в игре с Кишвардой
© ФК Шахтер Донецк

Юношеская команда «Шахтер» U-19 провела первый матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Победу над венгерской командой «Кишварда-2» (1:0) принес точный удар 15-летнего Руслана Выдыша.

ВИДЕО. 15-летний юноша принес победу Шахтеру U-19 в игре с Кишвардой

ВИДЕО. Полная видеозапись матча Шахтер U-19 – Кишварда-2 – 1:0.

ФОТО. Победный старт Шахтера U-19 на сборах. Во второй игре  поражение от МТК (0:3).

Источник — Sport.ua

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