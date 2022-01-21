Порту не продлит контракт с Мбемба из-за сомнений по поводу его возраста

Контракт «Порту» с конголезским защитником Шанселем Мбемба истекает в конце нынешнего сезона. Клуб решил не продлевать контракт с игроком.

Причина нетипичная: у «Порту» есть сомнения по поводу реального возраста игрока. Официально годом рождения защитника является 1994-й, однако есть подозрения, что он мог быть рожден в 1991, 1990 или даже 1988 году. Ранее в ФИФА уже направляли жалобу по поводу возможного мошенничества с возрастом Мбемба.

В нынешнем сезоне на счету Мбемба 24 матча за «Порту» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.