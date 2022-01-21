ВИДЕО. Холанд раздавал автографы с морковкой во рту

Форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд пользуется большой популярностью среди фанатов. В сети появилось видео, на котором несколько болельщиков ждали норвежца возле въезда на клубную базу.
И когда Холанд подъехал к базе, он не отказал фанатам в автографе, несмотря на то, что сидел за рулем и был занят поеданием морковки:
Источник — Instagram
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