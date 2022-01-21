ВИДЕО. Холанд раздавал автографы с морковкой во рту

Форвард «Боруссии» Дортмунд не отказывает фанатам в автографе

  • 21.01.2022 21:03
  • 858 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Холанд раздавал автографы с морковкой во рту
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд пользуется большой популярностью среди фанатов. В сети появилось видео, на котором несколько болельщиков ждали норвежца возле въезда на клубную базу.

И когда Холанд подъехал к базе, он не отказал фанатам в автографе, несмотря на то, что сидел за рулем и был занят поеданием морковки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Voxa Hvedyk
    Voxa Hvedyk, 21.01.2022 21:31
    +1
    Парню каротина нехватает для роста...
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