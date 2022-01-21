Экс-игрок Барселоны и Арсенала завершил карьеру

Томас Вермален перейдет на тренерскую работа

  • 21.01.2022 20:43
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Экс-игрок Барселоны и Арсенала завершил карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Вермален

36-летний бельгийский защитник Томас Вермален объявил о завершении карьеры игрока. Сразу после этого он вошел в тренерский штаб наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Последним клубом в игровой карьере Вермалена был японский «Виссел Кобе», за который он выступал с 2019 года. Также он выступал за «Аякс», «Валвейк», «Арсенал», «Барселону» и «Рому».

В период с 2006 по 2021 годы Вермален провел 85 матчей за сборную Бельгии и забил в них 2 гола.

Источник — Instagram

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