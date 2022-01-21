ВИДЕО. FIFA подставила Динамо и Шахтер, Соломон бежит, Лунин играет

Почему Манор Соломон хочет и может уйти из «Шахтера», что подготовила FIFA для наших грандов и что означают новые правила аренды для «Динамо» и «Шахтера» в УПЛ, как сыграл Лунин и какое будущее у него – об этом в свежем выпуске футбольных новостей от Записок украинского болельщика.