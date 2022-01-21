Известна половина участников 4-го круга Australian Open у мужчин

В пятницу прошли матчи третьего раунда Открытого чемпионата Австралии в верхней половине мужской одиночной сетки.
Далее идут практически все фавориты своих матчей, за исключением Аслана Карацева и Лоренцо Сонего.
Australian Open. Третий круг
Верхняя часть сетки
Миомир Кецманович – Лоренцо Сонего [25] – 6:4, 6:7(8), 6:2, 7:5
Гаэль Монфис [17] – Кристиан Гарин [16] – 7:6(4), 6:1, 6:3
Пабло Карреньо-Буста [19] – Себастьян Корда – 6:4, 7:5, 6:7(6), 6:3
Маттео Берреттини [7] – Карлос Алькарас [31] – 6:2, 7:6(3), 4:6, 2:6, 7:6(5)
Александр Зверев [3] – Раду Албот [Q] – 6:3, 6:4, 6:4
Денис Шаповалов [14] – Рейлли Опелка [23] – 7:6(4), 4:6, 6:3, 6:4
Адриан Маннарино – Аслан Карацев [18] – 7:6(4), 6:7(4), 7:5, 5:4
Рафаэль Надаль [6] – Карен Хачанов [18] – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1
Australian Open. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Миомир Кецманович – Гаэль Монфис [17]
Пабло Карреньо-Буста [19] – Маттео Берреттини [7]
Александр Зверев [3] – Денис Шаповалов [14]
Адриан Маннарино – Рафаэль Надаль [6]
Источник — Sport.ua
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