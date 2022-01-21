Известна половина участников 4-го круга Australian Open у мужчин

В этой части сетки продолжает показывать фантастическую игру Гаэль Монфис

  • 21.01.2022 17:35
  • 772 просмотра
  • 2 комментария
Известна половина участников 4-го круга Australian Open у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

В пятницу прошли матчи третьего раунда Открытого чемпионата Австралии в верхней половине мужской одиночной сетки.
 
Далее идут практически все фавориты своих матчей, за исключением Аслана Карацева и Лоренцо Сонего. 

Australian Open. Третий круг

Верхняя часть сетки

 Миомир Кецманович –  Лоренцо Сонего [25] – 6:4, 6:7(8), 6:2, 7:5
 Гаэль Монфис [17] –  Кристиан Гарин [16] – 7:6(4), 6:1, 6:3

 Пабло Карреньо-Буста [19] –  Себастьян Корда – 6:4, 7:5, 6:7(6), 6:3
 Маттео Берреттини [7] –  Карлос Алькарас [31] – 6:2, 7:6(3), 4:6, 2:6, 7:6(5)

 Александр Зверев [3] –  Раду Албот [Q] – 6:3, 6:4, 6:4
 Денис Шаповалов [14] –  Рейлли Опелка [23] – 7:6(4), 4:6, 6:3, 6:4

 Адриан Маннарино –  Аслан Карацев [18] – 7:6(4), 6:7(4), 7:5, 5:4
 Рафаэль Надаль [6] –  Карен Хачанов [18] – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Миомир Кецманович –  Гаэль Монфис [17]
 Пабло Карреньо-Буста [19] –  Маттео Берреттини [7]

 Александр Зверев [3] –  Денис Шаповалов [14]
 Адриан Маннарино –  Рафаэль Надаль [6]

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 21.01.2022 17:50
    0
    Рафа вперёд
    Ссылка
    kaka
    kaka, 21.01.2022 17:43 (изменен)
    0
    жду четвертьфинала Зверев-Надаль-будет жарко
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