Надаль разобрался с Хачановым и вышел в четвертый круг Australian Open

Испанец одержал уверенную победу, хотя и отдал сопернику один сет

  • 21.01.2022 15:45
  • 182 просмотра
  • 1 комментарий
Надаль разобрался с Хачановым и вышел в четвертый круг Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль одержал уверенную победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
В матче против россиянина Карена Хачанова испанец проиграл одну партию, но в остальных был намного лучше своего соперника.
 
Australian Open. Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1
 
Отметим, что Рафа одержал 15-ю победу подряд в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии. Единственный раз он проигрывал на этой стадии еще в 2004 году, когда уступил местной легенде Ллейтону Хьюитту.
 
Хачанов в четвертый раз пытался попасть во вторую неделю австралийского мейджора, но пока ему это не удавалось. Ранее его останавливали на этой стадии Роберто Баутиста-Агут, Ник Кирьос и Маттео Берреттини.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Мертвый Анархист
    Мертвый Анархист, 21.01.2022 15:57
    0
    Вот что значит класс! Рафа большой мастер. Карену спасибо за третий сет. Без этого сета было бы скучно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности