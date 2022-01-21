Надаль разобрался с Хачановым и вышел в четвертый круг Australian Open

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль одержал уверенную победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.



В матче против россиянина Карена Хачанова испанец проиграл одну партию, но в остальных был намного лучше своего соперника.



Australian Open. Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1



Отметим, что Рафа одержал 15-ю победу подряд в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии. Единственный раз он проигрывал на этой стадии еще в 2004 году, когда уступил местной легенде Ллейтону Хьюитту.



Хачанов в четвертый раз пытался попасть во вторую неделю австралийского мейджора, но пока ему это не удавалось. Ранее его останавливали на этой стадии Роберто Баутиста-Агут, Ник Кирьос и Маттео Берреттини.