ЙОВИЧЕВИЧ: «Дубинчак - лучший украинский латераль. Уход в Динамо оправдан»

Тренер понимает, почему киевляне забрали Дубинчака

  • 21.01.2022 15:12
  • 1404 просмотра
  • 1 комментарий
ЙОВИЧЕВИЧ: «Дубинчак - лучший украинский латераль. Уход в Динамо оправдан»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич считает левого защитника Владислава Дубинчака лучшим на своей позиции в Украине.

Игрока этой зимой вернули в «Динамо», а вместо него клуб арендовал Романа Вантура.

«Дубинчак многое дал команде, команда дала ему раскрыться. Возвращение в «Динамо» вполне оправданное. Для меня Влад - лучший украинский латераль с большой перспективой».

«Таких очень мало на европейском рынке. Перспективный игрок. Взяли вместо него Романа Вантуха. Он похож по характеристикам, но ему мешало отсутствие игровой практики», - считает Йовичевич.

Источник — FootballHub

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Денисов
    online
    Саша Денисов, 21.01.2022 15:15
    +5
    Йовичевич решил потоптаться по пеплу, который остался от днонецких пердаков
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