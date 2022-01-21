ЙОВИЧЕВИЧ: «Дубинчак - лучший украинский латераль. Уход в Динамо оправдан»

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич считает левого защитника Владислава Дубинчака лучшим на своей позиции в Украине.

Игрока этой зимой вернули в «Динамо», а вместо него клуб арендовал Романа Вантура.

«Дубинчак многое дал команде, команда дала ему раскрыться. Возвращение в «Динамо» вполне оправданное. Для меня Влад - лучший украинский латераль с большой перспективой».

«Таких очень мало на европейском рынке. Перспективный игрок. Взяли вместо него Романа Вантуха. Он похож по характеристикам, но ему мешало отсутствие игровой практики», - считает Йовичевич.