«Таких еще не было». Вернидуб рассказал о самых больших премиальных

Украинский наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, что получил самые большие премиальные в карьере за выход в группу Лиги чемпионов и финиш там на 3-м месте.

«Да, это самые большие премиальные в карьере. Даже сравнить не с чем, таких еще не было. Я рад и счастлив, благодарен клубу. В контракте, если честно, вообще не было таких бонусов».

«Было только, что если пройдем в группу еврокубка, то повышают зарплату. Подписал потом новый контракт».

«Но если что-то не будет получаться, то нормально все обсудим, решим вопрос», - уверен Вернидуб.

Украинский тренер стал первым, кому удалось вывести клуб из Молдовы в групповой этап Лиги чемпионов.