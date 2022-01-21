«Таких еще не было». Вернидуб рассказал о самых больших премиальных

Тренер «Шерифа» получит благодарность за выход в группу ЛЧ

  • 21.01.2022 14:53
  • 2913 просмотров
  • 1 комментарий
«Таких еще не было». Вернидуб рассказал о самых больших премиальных
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, что получил самые большие премиальные в карьере за выход в группу Лиги чемпионов и финиш там на 3-м месте.

«Да, это самые большие премиальные в карьере. Даже сравнить не с чем, таких еще не было. Я рад и счастлив, благодарен клубу. В контракте, если честно, вообще не было таких бонусов».

«Было только, что если пройдем в группу еврокубка, то повышают зарплату. Подписал потом новый контракт».

«Но если что-то не будет получаться, то нормально все обсудим, решим вопрос», - уверен Вернидуб.

Украинский тренер стал первым, кому удалось вывести клуб из Молдовы в групповой этап Лиги чемпионов.

Источник — Отдушивдушу

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Sinichkin
    Sinichkin, 21.01.2022 15:15
    +2
    Заслужив
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности