Олег ДУЛУБ: «У нас есть четверка очень перспективных футболистов»

Наставник «Львова» рассказал о потенциале молодых игроков

  • 21.01.2022 14:22
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Олег ДУЛУБ: «У нас есть четверка очень перспективных футболистов»
© ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о том, кто из молодых футболистов команды может в ближайшее время раскрыть свой потенциал.

– От кого из молодых футболистов Львова можно ожидать прорыва?
– Артур Ременяк, Борис Крушенский, надеюсь на Романа Михайлива, Сергея Давыдова. Александр Романчук уже более взрослый игрок. Поэтому назову вот эту четверку. Мы все равно продолжаем смотреть на нашу команду Ю-19, где собраны довольно-таки неплохие ребята. Там ведется хорошая тренерская работа. Когда ребята влились в первую команду на осеннем отрезке чемпионата, то картину в играх и тренировках они не портили, - сказал Дулуб.

Источник — Футбол 1/2/3

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