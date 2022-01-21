Олег ДУЛУБ: «У нас есть четверка очень перспективных футболистов»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о том, кто из молодых футболистов команды может в ближайшее время раскрыть свой потенциал.

– От кого из молодых футболистов Львова можно ожидать прорыва?

– Артур Ременяк, Борис Крушенский, надеюсь на Романа Михайлива, Сергея Давыдова. Александр Романчук уже более взрослый игрок. Поэтому назову вот эту четверку. Мы все равно продолжаем смотреть на нашу команду Ю-19, где собраны довольно-таки неплохие ребята. Там ведется хорошая тренерская работа. Когда ребята влились в первую команду на осеннем отрезке чемпионата, то картину в играх и тренировках они не портили, - сказал Дулуб.