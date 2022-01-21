Челси поборется с Реалом и Барселоной за форварда Лилля

Лондонский «Челси» готов побороться с мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» за 22-летнего форварда «Лилля» и сборной Канады Джонатана Дэвида.

«Синие» намерены сделать официальное предложение о трансфере в ближайшее время.

Джонатан защищает цвета «Лилля» после перехода из «Гента» в августе 2020 года за €27 миллионов. В текущем сезоне Дэвид провел за «Лилль» 29 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей.

Контракт игрока с «Лиллем» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Джонатана составляет €50 миллионов.

В активе нападающего 24 матча за сборную Канады, где он забил 18 мячей.