ФОТО. Европа против Южной Америки. Сборные самых дорогих футболистов

Авторитетный портал Transfermarkt составил сразу две символические сборные. В первую команду вошли самые дорогие футболисты с европейскими паспортами, во вторую — самые дорогие игроки из Южной Америки.
Европейская команда оказалась дороже. Ее совокупная стоимость составила €1 миллиард. Стоимость всех южноамериканских футболистов составила €695 миллионов.
Самым дорогим футболистом-европейцем стал 23-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, который оценивается в €160 миллионов. Самым дорогим игроком из Южной Америки стал 21-летний вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Он оценивается в €100 миллионов.
Источник — Transfermarkt
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