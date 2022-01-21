ФОТО. Европа против Южной Америки. Сборные самых дорогих футболистов

Дороже всех оценивается французский бомбардир ПСЖ Килиан Мбаппе

  • 21.01.2022 13:35
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ФОТО. Европа против Южной Америки. Сборные самых дорогих футболистов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Авторитетный портал Transfermarkt составил сразу две символические сборные. В первую команду вошли самые дорогие футболисты с европейскими паспортами, во вторую — самые дорогие игроки из Южной Америки.

Европейская команда оказалась дороже. Ее совокупная стоимость составила €1 миллиард. Стоимость всех южноамериканских футболистов составила €695 миллионов.

Самым дорогим футболистом-европейцем стал 23-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, который оценивается в €160 миллионов. Самым дорогим игроком из Южной Америки стал 21-летний вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Он оценивается в €100 миллионов.

Источник — Transfermarkt

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