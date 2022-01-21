Оболонь близка к подписанию хавбека Ужгорода

20 января «горожане» возобновили подготовку к весенней части сезона. Больше не будет выступать за «Ужгород» полузащитник Сергей Машталир.

Во время зимнего перерыва это уже четвертый игрок средней зоны, покинувший команду. К Машталиру проявляет интерес «Оболонь».

Напомним, что в 21 туре Первой лиги «Ужгород» 19 марта будет принимать «Краматорск».