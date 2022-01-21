Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Теперь соперники по-другому к нам готовятся»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич рассказал, как собирается удерживать третье место, которое команда занимает в чемпионате.

«Все будем делать постепенно. Для нас очень важно провести хорошие сборы. Здесь у нас нулевой, адаптационный этап, чтобы все здоровыми улетели в Турцию, а уже там через спарринги должны закрепить модели игры, которые мы имеем. Цели для нас не изменены. Наш нынешний статус и место в турнирной таблице – это плод нашей работы: рабочей атмосферы, дисциплины, сплоченности и человечных отношений внутри коллектива.

Мы подтверждали свой класс в каждом матче, пытались на протяжении чемпионата набирать форму и завершили год хорошо. Но этого уровня может быть недостаточно, ведь соперники теперь готовятся к нам совсем по-другому. Сейчас у нас есть время подготовить себя в перерыве в чемпионате, поэтому будет очень интересно. Мы не хотим отходить от наших завоеванных позиций, но все это только из-за работы», - сказал Йовичевич.