Владислав КУЛАЧ: «Было интересно, кому-то ноги оттоптали»

Форвард «Динамо» рассказал о подготовке киевской команды ко второй части сезона

  • 21.01.2022 11:58
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Владислав КУЛАЧ: «Было интересно, кому-то ноги оттоптали»
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач рассказал о настроении и хорошем расположении духа на сборах в Испании.

- Все хорошо, работаем. Интересные тренировки, отличные условия, хорошая погода, хотя можно бы было и немного потеплее. Вчера утром было очень холодно, руки замерзали, но ничего страшного. Занимаюсь без термобелья, мне в нем неудобно, поэтому даже зимой обхожусь без него.

- Все тренируются с улыбкой, радостью, в команде хорошая атмосфера?
- Это только в первые дни сбора так (улыбается). Конечно, работать нужно с хорошим настроением, ведь как бы тяжело не было, улыбка, смех добавляет каждому сил и позитива.

- Вы выглядите очень счастливым, уже полностью адаптировались в команде?
- Конечно. Со временем ко всему привыкаешь, сейчас мне намного легче, чем когда только пришел в команду.

- Две тренировки в день – это очень тяжело?
- Возможно, молодым ребятам немного непривычно, а для нас за столько лет это уже обычная практика. Все ребята много раз через подобное проходили – это обязательная программа, чтобы набрать хорошую физическую форму.

- Мирча Луческу старается разнообразить тренировки? Сегодня и в регби играли, и на спине друг друга носили…
- Да, сегодня было интересно, кому-то ноги оттоптали (улыбается). Это весело, позитивно, но мы не только смеемся, а и серьезно подходим к своей работе.

- Ожидаете ли товарищеских матчей? Уже хочется поиграть в футбол?
- Конечно, ведь в первые дни сбора была хорошая нагрузка. Игры на сборах всегда проходят на фоне усталости, особенно первые. Конечно, матчей хочется всегда, ждем их.

- В общей группе отсутствуют Беседин, Рамирес, Шкурин, для вас это шанс проявить себя еще лучше?
- Лучше бы все были в строю. Неважно, о какой позиции речь, и сколько игроков на нее претендуют – у нас хороший коллектив, в котором все зависит от каждого конкретного игрока. Если ты остался один, это не значит, что будешь играть. Дай бог, чтобы ребята скорее вернулись, и мы стали тренироваться все вместе. Конечно, скучаю по ребятам. Повторюсь, у нас единый коллектив, не хочется, чтобы кто-то выпадал.

Источник — ФК Динамо Киев

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