22-й тур
ПСЖ
0 : 0
Реймс
23.01.2022 21:45   ТВ-трансляция: 

ПСЖ – Реймс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Парижане должны брать три очка

  • 23.01.2022 09:40
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ПСЖ – Реймс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 января, состоится матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ на домашнем стадионе «Парк де Пренс» примет «Реймс». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по Киеву.

ПСЖ

 

Парижане в прошлом сезоне впервые за последние восемь лет не смогли завоевать чемпионский титул во Франции, неожиданно проиграв в гонке за золотыми медалями «Лиллю». В нынешней Лиге 1 команда Маурисио Почеттино пока очень уверенно лидирует, поэтому проблем с возвращением чемпионства быть не должно.

После 21 тура в активе ПСЖ 50 очков, а гандикап над «Марселем», который является ближайшим преследователем, составляет 10 баллов. Главной целью на этот сезон является триумф в Лиге чемпионов, пока подопечные Почеттино добрались до 1/8 финала, где им предстоит помериться силами с мадридским «Реалом».

Реймс

 

«Красно-белые» в минувшей кампании вели борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. И хоть им и удалось финишировать на 14-м месте, но итоговый гандикап над красной зоной составил всего-навсего два очка.

Сейчас от зоны вылета «Реймс» оторвался на 7 баллов, хоть и занимает ту же 14-ю строчку в турнирной таблице. От зоны еврокубков клуб отделяет девять пунктов, но вряд ли в этом сезоне еще возможно претендовать на попадание в топ-6.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что ПСЖ в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.25 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Керер, Вейналдум, Верратти, Эррера, Мбаппе, Месси, Ди Мария.

«Реймс»: Райкович – Гравийон, Фас, Абдельхамид, Фоке, Флипс, Лопи, Локо, Мбюкю, Аделин, Коффи.

23 января, воскресенье

ПСЖ – «Реймс»
Париж. Стадион «Парк де Пренс». 21:45
Прямая трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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