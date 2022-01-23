В воскресенье, 23 января, состоится матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ на домашнем стадионе «Парк де Пренс» примет «Реймс». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по Киеву.

ПСЖ

Парижане в прошлом сезоне впервые за последние восемь лет не смогли завоевать чемпионский титул во Франции, неожиданно проиграв в гонке за золотыми медалями «Лиллю». В нынешней Лиге 1 команда Маурисио Почеттино пока очень уверенно лидирует, поэтому проблем с возвращением чемпионства быть не должно.

После 21 тура в активе ПСЖ 50 очков, а гандикап над «Марселем», который является ближайшим преследователем, составляет 10 баллов. Главной целью на этот сезон является триумф в Лиге чемпионов, пока подопечные Почеттино добрались до 1/8 финала, где им предстоит помериться силами с мадридским «Реалом».

Реймс

«Красно-белые» в минувшей кампании вели борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. И хоть им и удалось финишировать на 14-м месте, но итоговый гандикап над красной зоной составил всего-навсего два очка.

Сейчас от зоны вылета «Реймс» оторвался на 7 баллов, хоть и занимает ту же 14-ю строчку в турнирной таблице. От зоны еврокубков клуб отделяет девять пунктов, но вряд ли в этом сезоне еще возможно претендовать на попадание в топ-6.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что ПСЖ в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.25 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Керер, Вейналдум, Верратти, Эррера, Мбаппе, Месси, Ди Мария.

«Реймс»: Райкович – Гравийон, Фас, Абдельхамид, Фоке, Флипс, Лопи, Локо, Мбюкю, Аделин, Коффи.

23 января, воскресенье