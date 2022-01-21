Трансфер не состоится. Манчестер Юнайтед выбыл из гонки за Холандом

Английский «Манчестер Юнайтед» выбыл из гонки за 21-летним бомбардиром дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.

«Красные дьяволы» переключились на другие варианты усиления линии атаки будущим летом, когда узнали, что футболист мечтает о переходе в мадридский «Реал».

Холанд выступает за «Боруссию» Д с января 2020 года после перехода из «Зальцбурга» за €20 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за немецкую команду 19 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 6 результативных передач.

Контракт Эрлинга с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €150 миллионов.

В активе Холанда 15 матчей за сборную Норвегии, где он забил 12 мячей.