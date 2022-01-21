Сергей ВАКУЛЕНКО: «Хотелось бы поиграть в Харькове»

Украинский футболист надеется вернуться в родной город

  • 21.01.2022 10:48
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Сергей ВАКУЛЕНКО: «Хотелось бы поиграть в Харькове»
© ФК Олимпик Донецк. Сергей Вакуленко

28-летний украинский центральный защитник «Арарат-Армении» Сергей Вакуленко признался, что хотел бы поиграть за один из харьковских клубов.

«Не скажу, что переживаю за клубы из чемпионата Украины, но слежу за коллективами, где работают наставники, которые в свое время меня тренировали. В частности, «Металлист 1925» возглавляет Валерий Кривенцов. Это команда Харькова, откуда я родом. Хочу, чтобы этот коллектив был на ходу. Наверняка в следующем сезоне и «Металлист» выйдет в Премьер-лигу. У меня есть мини-мечта. Я с 15 лет, с тех пор, как уехал в «Шахтер», постоянно выступаю за пределами своего города, поэтому хотелось бы поиграть и дома», — отметил Вакуленко.

Источник — zbirna.com

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