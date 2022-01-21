Евгений МОРОЗКО: «Интересно проверить себя на фоне команд УПЛ»

Хавбек «Полесья» – об участии в турнире Winter Cup 2022

  • 21.01.2022 10:38
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Евгений МОРОЗКО: «Интересно проверить себя на фоне команд УПЛ»
© ФК Полесье Житомир. Евгений Морозко

Полузащитник житомирского «Полесья» Евгений Морозко поделился мыслями о турнире Winter Cup 2022.

«Если честно, уже хочется сыграть. Мы поработали неделю, и уже хотим побыстрее подойти к игре. Winter Cup - довольно интересный турнир. Нам будет очень интересно сыграть с командами УПЛ и проверить себя», - сказал Морозко.

Турнир пройдет с 3 по 12 февраля. Помимо «Полесья», в нем примут участие «Черноморец», «Верес» и «Металлист».

Источник — Футбол 1/2/3

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