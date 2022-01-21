Динамо U-19 отправилось в Турцию

Юношеская команда «Динамо» отправилась на учебно-тренировочные сборы в Анталью, где проведет второй этап подготовки к возобновлению сезона.
«Бело-синие» прибыли в аэропорт «Борисполь» в полночь, вылет в Турцию состоялся в 01:55 21 января.
На сбор отправились следующие исполнители:
Голкиперы: Игнатенко, Тугай, Погорилый.
Защитники: Дячук, Танчак, Бенедюк, Еременко, Опанасенко, Балаба, Малыш, Филатов.
Полузащитники: Близниченко, Скрипник, Царенко, Диалло, Яцык, Мегди, Гаджук, Тетеря, Василец, Слесар, Мельниченко, Мыхайлив.
Нападающие: Горбач, Попов, Уваров, Кремчанин.
В Турции «Динамо» U-19 планирует провести 4 спарринга, среди соперников в которых одна из местных команд и молодежная сборная Ирана. Контрольные игры запланированы на 22, 26, 29 января и 2 февраля.
Источник — ФК Динамо Киев
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