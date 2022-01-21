Динамо U-19 отправилось в Турцию

На учебно-тренировочном сборе киевская команда проведет четыре товарищеских матча

  • 21.01.2022 09:17
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Динамо U-19 отправилось в Турцию
© ФК Динамо Киев

Юношеская команда «Динамо» отправилась на учебно-тренировочные сборы в Анталью, где проведет второй этап подготовки к возобновлению сезона.

«Бело-синие» прибыли в аэропорт «Борисполь» в полночь, вылет в Турцию состоялся в 01:55 21 января.

На сбор отправились следующие исполнители:

Голкиперы: Игнатенко, Тугай, Погорилый.

Защитники: Дячук, Танчак, Бенедюк, Еременко, Опанасенко, Балаба, Малыш, Филатов.

Полузащитники: Близниченко, Скрипник, Царенко, Диалло, Яцык, Мегди, Гаджук, Тетеря, Василец, Слесар, Мельниченко, Мыхайлив.

Нападающие: Горбач, Попов, Уваров, Кремчанин.

В Турции «Динамо» U-19 планирует провести 4 спарринга, среди соперников в которых одна из местных команд и молодежная сборная Ирана. Контрольные игры запланированы на 22, 26, 29 января и 2 февраля.

Источник — ФК Динамо Киев

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