Новичок Металлиста: «Мы должны вернуть клубу его прежние позиции»

Футболист харьковского «Металлиста» Херонимо Поблете рассказал о своих целях и задачах в новом клубе.

«Я очень счастлив от того, как меня приняла команда. Сейчас самое главное подготовить физическую составляющую, чтобы как можно скорее перейти к непосредственной работе бок о бок с главным тренером.

Мои сильные стороны – игра в опорной зоне как с мячом, так и без него. Готов делать все что угодно, чтобы помочь команде одерживать победы. «Металлист» – клуб с великой историей, поэтому мы должны, как минимум, вернуть его прежние позиции», - сказал Поблете.