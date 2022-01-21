Новичок Металлиста: «Мы должны вернуть клубу его прежние позиции»

Херонимо Поблете рассказал, чем сможет помочь харьковской команде

  • 21.01.2022 05:21
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Новичок Металлиста: «Мы должны вернуть клубу его прежние позиции»
© ФК Металлист

Футболист харьковского «Металлиста» Херонимо Поблете рассказал о своих целях и задачах в новом клубе.

«Я очень счастлив от того, как меня приняла команда. Сейчас самое главное подготовить физическую составляющую, чтобы как можно скорее перейти к непосредственной работе бок о бок с главным тренером.

Мои сильные стороны – игра в опорной зоне как с мячом, так и без него. Готов делать все что угодно, чтобы помочь команде одерживать победы. «Металлист» – клуб с великой историей, поэтому мы должны, как минимум, вернуть его прежние позиции», - сказал Поблете.

Источник — Футбол 1/2/3

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