Известная теннисистка завершила карьеру в 22 года

В последнее время Кэтрин Беллис мучили травмы

  • 21.01.2022 05:05
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Известная теннисистка завершила карьеру в 22 года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кэтрин Беллис

Известная американская теннисистка Кэтрин Беллис объявила о завершении спортивной карьеры в 22 года.

«В прошлом году я так и не увидела прогресса, поэтому приняла решение больше не играть в теннис. Вот уже три года я просто хожу по кругу - восстановление, тренировки, травмы. Я так больше не могу ни физически, ни психологически», - написала Беллис.

Напомним, что за полтора года Беллис перенесла четыре операции. Она не выступала на соревнованиях с 2020 года.

Источник — Instagram

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