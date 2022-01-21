Известная теннисистка завершила карьеру в 22 года

Известная американская теннисистка Кэтрин Беллис объявила о завершении спортивной карьеры в 22 года.

«В прошлом году я так и не увидела прогресса, поэтому приняла решение больше не играть в теннис. Вот уже три года я просто хожу по кругу - восстановление, тренировки, травмы. Я так больше не могу ни физически, ни психологически», - написала Беллис.

Напомним, что за полтора года Беллис перенесла четыре операции. Она не выступала на соревнованиях с 2020 года.