ВИДЕО. Мог бы до сих пор играть: Срна все еще пребывает в отличной форме

Донецкий «Шахтер» в своем официальном Instagram опубликовал видео, на котором легенда клуба Дарио Срна продемонстрировал, что все еще не теряет игровых кондиций.

39-летний хорват, завершивший карьеру в 2019 году, показал игрокам «горняков» мастер-класс по приему мяча, жонглированию и верховой передачи.

«Дарио Срна вновь на поле и в отличной форме», - гласит подпись к видео.