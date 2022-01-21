ВИДЕО. Мог бы до сих пор играть: Срна все еще пребывает в отличной форме

Донецкий «Шахтер» в своем официальном Instagram опубликовал видео, на котором легенда клуба Дарио Срна продемонстрировал, что все еще не теряет игровых кондиций.
39-летний хорват, завершивший карьеру в 2019 году, показал игрокам «горняков» мастер-класс по приему мяча, жонглированию и верховой передачи.
«Дарио Срна вновь на поле и в отличной форме», - гласит подпись к видео.
Источник — Sport.ua
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