ВИДЕО. Мог бы до сих пор играть: Срна все еще пребывает в отличной форме

Директор по футболу «Шахтера» не теряет игровых кондиций

  • 21.01.2022 03:21
  • 111 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Мог бы до сих пор играть: Срна все еще пребывает в отличной форме
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Донецкий «Шахтер» в своем официальном Instagram опубликовал видео, на котором легенда клуба Дарио Срна продемонстрировал, что все еще не теряет игровых кондиций.

39-летний хорват, завершивший карьеру в 2019 году, показал игрокам «горняков» мастер-класс по приему мяча, жонглированию и верховой передачи.

«Дарио Срна вновь на поле и в отличной форме», - гласит подпись к видео.

 

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Vadim1966
    Vadim1966, 21.01.2022 03:47
    0
    Тобто усі забули про допінг цієї "Легенди"? Та ніхто і не сумнівався)))) Це ж "Східна Барселона" рижої скотини - катали....)))))
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