Олег ДУЛУБ: «По разным причинам нас покинул целый ряд футболистов»

Наставник «Львова» разъяснил ситуацию по каждому игроку

  • 21.01.2022 02:39
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Олег ДУЛУБ: «По разным причинам нас покинул целый ряд футболистов»
© ПФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о том, по какой причине команду покинул ряд футболистов. 

«Нам пришлось отказаться от Альваро из-за несоответствия уровня его притязаний тому как он себя ведет. Шина получил хорошее финансовое предложение из Казахстана. Он попросил руководство уйти в аренду. Он остается игроком нашего клуба, если что-то пойдет не так, то он вернется. Пернамбуко ушел в аренду в «Шериф». Махмутович - квалифицированный игрок, но не дотягивает по скорости.

Мы проводили тестирование, которое показало, что у нас достаточно быстрая команда. Если защитник медленный, то мы не сможем поднять линию обороны и нам придется защищаться у своей штрафной. Это, в свою очередь, будет забирать у нас много сил при выходе в атаку. Брикнер покинул команду, так как на его место пришел более квалифицированный футболист Васильев. Здесь нет ничего личного, чисто профессиональное», - сказал Дулуб.

Источник — Футбол 1/2/3

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