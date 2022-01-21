Сборная на футзальном Евро, топовый бой в UFC. Что смотреть на выходных

Предлагаем ознакомиться с самыми интересными событиями, которые состоятся 21 - 23 января.

21 – 23 января

Биатлон. Кубок мира. Антхольц (Италия)

21 января, 15:15 – Индивидуальная гонка (15 км), женщины. ТВ-трансляция – UA: Перший

22 января, 13:50 – Масс-старт (15 км), мужчины. ТВ-трансляция – UA: Перший

22 января, 16:00 – Эстафета (4 х 6 км), женщины. ТВ-трансляция – UA: Перший

23 января, 13:15 – Эстафета (4 х 7,5 км), мужчины. ТВ-трансляция – UA: Перший

23 января, 16:15 – Масс-старт (12,5 км), женщины. ТВ-трансляция – UA: Перший

Сборная Украины по биатлону готовится к отбытию на Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине, а итальянская часть Кубка мира – последний шанс качественно подготовится к большим состязаниям. Множество топ-сборных пожелали пропустить этот этап, однако наши тренерские штабы, в особенности – женской части коллектива, еще не успели толком определиться с составом, поэтому есть последний шанс обкатать лыжню.

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22 – 23 января

Биатлон. Юниорский чемпионат Европы. Поклюка (Словения)

22 января, 11:30 – Спринт (7,5 км), женщины.

22 января, 15:00 – Спринт (10 км), мужчины.

23 января, 11:30 – Гонка преследования (10 км), женщины.

23 января, 15:00 – Гонка преследования (12,5 км), мужчины.

Юношеский чемпионат Европы на данный момент выдается неудачным для нашей сборной как в мужском, так и в женском исполнении. Сингл-микст и эстафета накануне завершились 11 и 12 местами соответственно, а выступления соперников практически не оставляют надежд на успех. Впрочем, юноши всегда находили, чем удивить.

Воскресенье, 23 декабря

Бокс. Гэри Рассел-младший – Марк Магсайо. Атлантик-Сити, США

Время – 04:00.

Американец Гэри Расселл (31-1, 18 КО) будет проводить защиту титула чемпиона мира по версии WBC в полулегкой категории против непобежденного филиппинца Марка Магсайо. (23-0, 16 КО). Чемпион в последнее время выступает очень редко – строго раз в год. Однако в 2021 Гэри в ринге не появлялся. Его последняя успешная защита на уже далекий февраль 2020 года. Претендент – более активный. В минувшем году филиппинец выходил на ринг дважды.

UFC. Франсис Нганну – Сирил Ган. Анахайме, США

Время – 07:15, ТВ-трансляция – Setanta Sports

На турнире UFC 270 главным событием станет бой между чемпионом промоушена в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну (16-3) и обладателем «временного» титула Сирилом Ганом (10-0).

Футзал. Чемпионат Европы-2022. Сербия – Украина

Время – 15:30, ТВ-трансляция – UA: Перший

Национальная команда Украины стартовала на международном турнире с досадного поражения от хозяев паркета, нидерландцев, и теперь от противостояния против Сербии напрямую будет зависеть ее судьба на текущем Евро-2022. Подопечные Александра Косенко продемонстрировали качественную игру в первом тайме матча стартового тура, но после перерыва развалились. Если удастся ликвидировать этот недочет, то можно рассчитывать на успех.

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Футбол. Челси – Тоттенхэм

Время – 18:30, ТВ-трансляция – Setanta Sport+

Команда Антонио Конте уже четыре матча АПЛ кряду не может одержать победу, но до этого успела оторваться настолько, что даже такие посредственные результаты не способны ее сбросить с третьей строчки турнирной таблицы. «Тоттенхэм», в свою очередь, пропустил «синих» в финал Кубка Английской лиги, поэтому будет стараться отыграться уже в матче чемпионата.

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Милан – Ювентус

Время – 21:45, ТВ-трансляция – Megogo

Если коллектив Стефано Пьоли и дальше продолжит терять очки в матчах против соперников уровня «Специи» (1:2), то о конкуренции против соседей по городу за чемпионский титул можно смело забыть. «Россонери» на этих выходных будет играть против коллектива Массимилиано Аллегри, который уже засиделся за пределами зоны Лиги чемпионов УЕФА, поэтому будет стремиться подняться вверх по турнирной лестнице.

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Футбол. Наши в топ-чемпионатах

Суббота, 22 января

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

Время – 17:00, ТВ-трансляция – Setanta Sport+

Подопечные Ральфа Рангника все еще достаточно нестабильны, что позволяет их соперникам надеяться на успех даже на поле «Олд Траффорд». Украинский нападающий Андрей Ярмоленко в составе делегации лондонского «Вест Хэма» определенно сделает расчет на этот фактор, когда приедет в Манчестер. Сыграет ли наш соотечественник в предстоящей игре? На этот счет есть большие сомнения, так как 20 минут в проигранном матче «Лидсу» (2:3) обернулись для украинца лишь желтой.

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Лацио – Аталанта

Время – 21:45, ТВ-трансляция – Megogo

Украинский полузащитник Руслан Малиновский не присутствовал в заявке своей команды, когда она противостояла миланскому «Интеру» (0:0), однако имеет все шансы оказаться в числе избранных на предстоящую игру в Риме. Для этого ему нужно получить негативный тест на COVID-19, после чего Джан Пьеро Гасперини определенно добавит его в заявку. «Аталанта» не сумела обыграть лидера чемпионата, но нижестоящего в турнирной таблице соперника не имеет возможности не одолеть. Иначе – туринский «Ювентус» уже готов врываться в зону Лиги чемпионов УЕФА.

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Воскресенье, 23 января

Специя – Сампдория

Время – 16:00, ТВ-трансляция – Megogo

Виктор Коваленко приложил непосредственные усилия к победе своей команды в матче прошлого тура против «Милана» (2:1), поэтому может рассчитывать на получение место в стартовом составе на предстоящую игру против соседей по турнирной таблице. Очевидно, что противостояние против «Сампдории» будет куда более ответственным, чем матч против одного из лидеров, так как речь идет о возможности уйти в отрыв.