Тарас МИХАЛИК: «Динамо – главный претендент на победу в чемпионате»

Бывший игрок «Динамо» Тарас Михалик поделился своим прогнозом по поводу чемпионской гонки в УПЛ:
«Динамо» - главный претендент на победу в чемпионате. И не только потому, что в свое время я выступал за эту команду и ей симпатизирую. На мой взгляд, по сравнению с главным конкурентом, «Шахтером», действия подопечных Mирчи Луческу более сбалансированы.
И в ключевой момент это должно сыграть решающую роль. Думаю, что соперничество за золото будет весной еще острее, чем на финише осенней части сезона, вот только уже пройдет оно под диктовку киевлян.
На третье место будут претендовать «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла». Mои фавориты — днепряне, их стиль игры мне импонирует. Подопечные Игора Йовичевича стараются действовать компактно, нравится, что в их арсенале в завершающей стадии атаки много вертикальных передач».
Источник — zbirna.com
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Хотя на стороне ахметовской команды без места жительства - финансы и админресурс !
Так что ДК будет не просто !Особенно без качественного усиления !
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Шнурки на бутсах Забарного играют лучше марлона , ну а сравнивать например Шапаренко и всяких патриков нету смысла
Та и куча других позиций , единственная позиция где у вас явный перевес - нападение
Но у вас тренер - бестолковый физрук с одной тактикой и ту с интернета скачал 🔥
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Сравнивать колхозника и Партика, ты серьёзно?
А главное что по поводу Забарного и Марлона ты даже и не спорила
Как вам 🪵 за 12 миллионов , довольный?
Шутки кончились
Чи Михалик ніякий не сепарюга - тому що "динамівське серце"?
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Шутки кончились
Не у я бы тоже полыхал, если мой клуб покупал такие дрова как Марлон по 12 миллионов
Шутки кончились
А главное что по поводу Забарного и Марлона ты даже и не спорила
Как вам 🪵 за 12 миллионов , довольный?
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Шнурки на бутсах Забарного играют лучше марлона , ну а сравнивать например Шапаренко и всяких патриков нету смысла
Та и куча других позиций , единственная позиция где у вас явный перевес - нападение
Но у вас тренер - бестолковый физрук с одной тактикой и ту с интернета скачал 🔥
—————————————
Сравнивать колхозника и Партика, ты серьёзно?
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