Тарас МИХАЛИК: «Динамо – главный претендент на победу в чемпионате»

Экс-игрок сборной Украины сделал прогноз на вторую часть сезона

  • 20.01.2022 19:37
  • 673 просмотра
  • 28 комментариев
Тарас МИХАЛИК: «Динамо – главный претендент на победу в чемпионате»
© ФК Динамо Киев. Тарас Михалик

Бывший игрок «Динамо» Тарас Михалик поделился своим прогнозом по поводу чемпионской гонки в УПЛ:

«Динамо» - главный претендент на победу в чемпионате. И не только потому, что в свое время я выступал за эту команду и ей симпатизирую. На мой взгляд, по сравнению с главным конкурентом, «Шахтером», действия подопечных Mирчи Луческу более сбалансированы.

И в ключевой момент это должно сыграть решающую роль. Думаю, что соперничество за золото будет весной еще острее, чем на финише осенней части сезона, вот только уже пройдет оно под диктовку киевлян.

На третье место будут претендовать «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла».  Mои фавориты — днепряне, их стиль игры мне импонирует. Подопечные Игора Йовичевича стараются действовать компактно, нравится, что в их арсенале в завершающей стадии атаки много вертикальных передач».

Источник — zbirna.com

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Д
    online
    Юрий Д, 20.01.2022 19:40
    +11
    Тарас решил потоптаться по пеплу, который остался от днонецких пердаков)
    Ссылка
    Dominik
    Dominik, 20.01.2022 19:50
    +10
    kadaad, 20.01.2022 19:48
    Смешно.
    Посмеялся! Теперь в люлю!
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 20.01.2022 19:54
    +9
    Конечно загадывать рано. Но у Динамо реально есть рисунок и поставленная игра, в отличии от шахтёра , у которого что на Ингулец , что на Реал одна тактика
    ——-
    Хотя на стороне ахметовской команды без места жительства - финансы и админресурс !
    Так что ДК будет не просто !Особенно без качественного усиления !
    Ссылка
    Юрий Д
    online
    Юрий Д, 20.01.2022 19:56
    +8
    Хорошо днонецкие горят. Нужно ещё дров подбрасывать
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 20.01.2022 20:12 (изменен)
    +7
    Face Control, 20.01.2022 20:04
    У вас кроме позорного автобуса и бей-беги ничего нет, все футболисты хуже футболистов Шахтёра, вам бы лучше в чемпионате Кипра играть, где вы официально прописаны.
    все футболисты хуже футболистов Шахтёра(с)
    ——-
    Шнурки на бутсах Забарного играют лучше марлона , ну а сравнивать например Шапаренко и всяких патриков нету смысла
    Та и куча других позиций , единственная позиция где у вас явный перевес - нападение
    Но у вас тренер - бестолковый физрук с одной тактикой и ту с интернета скачал 🔥
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 20.01.2022 20:10
    +6
    Всё по делу! У шахтера не сбалансированной игры
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 20.01.2022 20:20
    +3
    Face Control, 20.01.2022 20:13
    и всяких патриков нету смысла
    —————————————
    Сравнивать колхозника и Партика, ты серьёзно?
    Та там нечего сравнивать , Шапа на голову выше
    А главное что по поводу Забарного и Марлона ты даже и не спорила
    Как вам 🪵 за 12 миллионов , довольный?
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 20.01.2022 20:37 (изменен)
    +2
    Face Control, 20.01.2022 20:33
    Понятно, ты главное сама в это верь, спок.
    Ну не переживай там сильно , продадите вы этого Марлона когда то, ну или у него контракт закончится , реально, не бери близко к сердцу! Может он уже не через один , а через два матч привозить будет Все наладится ! Главное же не победа а участие
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 20.01.2022 20:24
    +2
    Face Control, 20.01.2022 20:22
    Марлон? Я не понимаю, это такая шутка? Как можно вообще сравнивать игроков топ клуба и игроков колхозного клуба? Для меня это само по себе дико, не обижайся.
    Нет, Тимофеючка , это не шутка , это ваша реальность , купить полено , которое через матч привозит, за 12 миллионов
    Шутки кончились
    Ссылка
    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 20.01.2022 20:44
    +1
    "Дінама кіпр шампіньйон" - видав сепарюга, який грав за клуб з РФії тоді, коли росіяни захоплювали український Донбас.
    Чи Михалик ніякий не сепарюга - тому що "динамівське серце"?
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    Leg҉e҉nd҉a
    online
    Leg҉e҉nd҉a, 20.01.2022 20:27
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    ФК мусор получит большой
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    "-„_::::_„-*__„„
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    Leg҉e҉nd҉a
    online
    Leg҉e҉nd҉a, 20.01.2022 20:31
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Funny______Cat, 20.01.2022 20:24
    Нет, Тимофеючка , это не шутка , это ваша реальность , купить полено , которое через матч привозит, за 12 миллионов
    Шутки кончились
    Фанья,шутки кончились тогда когда ты забеременела
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    Maks___krot
    online
    Maks___krot, 20.01.2022 20:39
    -2
    Funny______Cat, 20.01.2022 20:37
    Ну не переживай там сильно , продадите вы этого Марлона когда то, ну или у него контракт закончится , реально, не бери близко к сердцу! Может он уже не через один , а через два матч привозить будет Все наладится ! Главное же не победа а участие
    фанька барышевская,как там игрок лучше Траоре который и многоо голов забивает ,как его фамилия Рамирес кажется ,говорят смыться хочет от вас назад в словацкий дак ??
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.01.2022 20:33
    -2
    Baton, 20.01.2022 20:27
    Желаю вам дикой удачи... с вашим шапаренкой, забарной и прочей швалью..))) Шахта нет-нет но игру поставит, а вы автобусники так и будете исповедовать антифутбол имени суркиса и надеятся, что шубы помогут этим недофутболистам родного воспитания,с аппетитами на деньги Месси и Рональдо не меньше...
    По факту.
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 20.01.2022 20:32
    -2
    Тимофеючка 🔥 - ла и с трёх аккаунтов начала писать сразу , а ещё с10 минуса ставить
    Не у я бы тоже полыхал, если мой клуб покупал такие дрова как Марлон по 12 миллионов
    Ссылка
    Baton
    Baton, 20.01.2022 20:27
    -2
    Желаю вам дикой удачи... с вашим шапаренкой, забарной и прочей швалью..))) Шахта нет-нет но игру поставит, а вы автобусники так и будете исповедовать антифутбол имени суркиса и надеятся, что шубы помогут этим недофутболистам родного воспитания,с аппетитами на деньги Месси и Рональдо не меньше...
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.01.2022 20:33
    -3
    Funny______Cat, 20.01.2022 20:24
    Нет, Тимофеючка , это не шутка , это ваша реальность , купить полено , которое через матч привозит, за 12 миллионов
    Шутки кончились
    Понятно, ты главное сама в это верь, спок.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.01.2022 20:22 (изменен)
    -3
    Funny______Cat, 20.01.2022 20:20
    Та там нечего сравнивать , Шапа на голову выше
    А главное что по поводу Забарного и Марлона ты даже и не спорила
    Как вам 🪵 за 12 миллионов , довольный?
    Марлон? Я не понимаю, это такая шутка? Как можно вообще сравнивать игроков топ клуба и игроков колхозного клуба? Для меня это само по себе дико, не обижайся.
    Ссылка
    Maks___krot
    online
    Maks___krot, 20.01.2022 20:35
    -4
    Leg҉e҉nd҉a, 20.01.2022 20:27
    ФК мусор получит большой
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    :.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
    :.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
    :.': : : : :"-„ : : :"\
    .:.:.: : : : :" : : : : \,
    :.: : : : : : : : : : : : 'Ì
    : : : : : : :, : : : : : :/
    "-„_::::_„-*__„„
    💯%,даже их игрок поПОВ ,говорит что они любят когда им всовывают
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.01.2022 20:13
    -8
    Funny______Cat, 20.01.2022 20:12
    все футболисты хуже футболистов Шахтёра(с)
    ——-
    Шнурки на бутсах Забарного играют лучше марлона , ну а сравнивать например Шапаренко и всяких патриков нету смысла
    Та и куча других позиций , единственная позиция где у вас явный перевес - нападение
    Но у вас тренер - бестолковый физрук с одной тактикой и ту с интернета скачал 🔥
    и всяких патриков нету смысла
    —————————————
    Сравнивать колхозника и Партика, ты серьёзно?
    Ссылка
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