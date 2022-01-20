Тарас МИХАЛИК: «Динамо – главный претендент на победу в чемпионате»

Бывший игрок «Динамо» Тарас Михалик поделился своим прогнозом по поводу чемпионской гонки в УПЛ:

«Динамо» - главный претендент на победу в чемпионате. И не только потому, что в свое время я выступал за эту команду и ей симпатизирую. На мой взгляд, по сравнению с главным конкурентом, «Шахтером», действия подопечных Mирчи Луческу более сбалансированы.

И в ключевой момент это должно сыграть решающую роль. Думаю, что соперничество за золото будет весной еще острее, чем на финише осенней части сезона, вот только уже пройдет оно под диктовку киевлян.

На третье место будут претендовать «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла». Mои фавориты — днепряне, их стиль игры мне импонирует. Подопечные Игора Йовичевича стараются действовать компактно, нравится, что в их арсенале в завершающей стадии атаки много вертикальных передач».