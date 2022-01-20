Вернидуб рассказал, кого из украинцев мечтал бы видеть в Шерифе

Шапаренко, Забарный и Миколенко

  • 20.01.2022 19:11
  • 4481 просмотр
  • 10 комментариев
Вернидуб рассказал, кого из украинцев мечтал бы видеть в Шерифе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, каких украинских футболистов мечтал бы увидеть в своей команде.

«Шапаренко - номер один, кого я бы взял. Сильный футболист, подошел бы в ту схему, которую мы играем. Очень бы хотел, но знаю, что никогда его там не будет. Еще Илья Забарный».

«В таком возрасте выдает такой футбол. Есть ошибки, но парень прогрессирует. Еще взял бы Миколенко. Виталий - классный футболист. Я просто хочу, чтобы у него все получилось».

«Надеюсь, у них всех получится, это будущее Украины», - сказал Вернидуб.

Источник — Отдушивдушу

(31 голос)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 20.01.2022 19:13
    +7
    Вернидуб хоче в Динамо К !
    Класний тренер був би для Динамо!
    Ссылка
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 20.01.2022 19:47
    +4
    Face Control, 20.01.2022 19:26
    Удивительный физрук, хотя это и понятно, у него автобус, вот и хочет автобусников из Кипра.
    Физрук насилует по игре великий Штольник Ох вы себя и опускаете
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 20.01.2022 19:24
    +4
    Три самых сильных молодых украинских игрока на данный момент . Не удивительно что Вернидуб хотел бы их в команду
    Хотя Мыкола и особенно Шапаренко, уже очень условно « молодые»
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    WladWest
    WladWest, 20.01.2022 20:05
    +2
    Оп-па! А где игрочки восточной "барсы", ну как же так, а?
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 20.01.2022 20:08
    +1
    WladWest, 20.01.2022 20:05
    Оп-па! А где игрочки восточной "барсы", ну как же так, а?
    Восточная Барса теперь Шериф.
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    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 20.01.2022 19:27
    +1
    А где Мудрик
    Ссылка
    nika007
    online
    nika007, 20.01.2022 20:34
    0
    Заря была б не против продать Виталия Вернидуба за 2 ляма тем более Шериф нормально так заработал $ в этом году
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 20.01.2022 20:23
    0
    PFCLviv, 20.01.2022 19:13
    Вернидуб хоче в Динамо К !
    Класний тренер був би для Динамо!
    Ну збірну теж ніхто не відміняв...
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 20.01.2022 19:19
    0
    Покупайте. У Гушана денег много. Компания владеет значительной частью экономики Приднестровской Молдавской Республики.)
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.01.2022 19:26
    -17
    Удивительный физрук, хотя это и понятно, у него автобус, вот и хочет автобусников из Кипра.
    Ссылка
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