Вернидуб рассказал, кого из украинцев мечтал бы видеть в Шерифе

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, каких украинских футболистов мечтал бы увидеть в своей команде.

«Шапаренко - номер один, кого я бы взял. Сильный футболист, подошел бы в ту схему, которую мы играем. Очень бы хотел, но знаю, что никогда его там не будет. Еще Илья Забарный».

«В таком возрасте выдает такой футбол. Есть ошибки, но парень прогрессирует. Еще взял бы Миколенко. Виталий - классный футболист. Я просто хочу, чтобы у него все получилось».

«Надеюсь, у них всех получится, это будущее Украины», - сказал Вернидуб.