Тренер Металлиста 1925: «Команда занимается неприятной, но важной работой»

Валерий Кривенцов – о подготовке ко второй части сезона

  • 20.01.2022 19:06
  • 445 просмотров
  • 2 комментария
Тренер Металлиста 1925: «Команда занимается неприятной, но важной работой»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о том, как команда сейчас готовится ко второй части нынешнего сезона:

«Мы даем команде большой объем беговой работы и занимаемся в тренажерном зале, где команда укрепляет разные группы мышц, чтобы была сила в ногах. Нам хочется, чтобы команда была хорошо готова физически, и на протяжении всего матча выдерживала высокий темп. Эта работа неприятная для игроков, но она важная».

Осеннюю часть сезона «Металлист 1925» завершил на 10-м месте в УПЛ с 19 очками в 18 турах.

Источник — ТК Футбол

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 20.01.2022 19:10 (изменен)
    0
    Эххх Арендолист 1925.... УЕФА вам конец прописал там, а вы все месите снег под Харьковом
    Ссылка
    JohnDoe
    online
    JohnDoe, 20.01.2022 19:17
    -1
    Физкульт привет клоны.физкультура это полезно для здоровья,занимайтесь
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности