Тренер Металлиста 1925: «Команда занимается неприятной, но важной работой»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о том, как команда сейчас готовится ко второй части нынешнего сезона:

«Мы даем команде большой объем беговой работы и занимаемся в тренажерном зале, где команда укрепляет разные группы мышц, чтобы была сила в ногах. Нам хочется, чтобы команда была хорошо готова физически, и на протяжении всего матча выдерживала высокий темп. Эта работа неприятная для игроков, но она важная».

Осеннюю часть сезона «Металлист 1925» завершил на 10-м месте в УПЛ с 19 очками в 18 турах.