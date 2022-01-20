Стало известно, сколько спаррингов Десна проведет в Турции

В пятницу, 11 февраля, черниговская «Десна» улетит на зарубежный этап подготовки ко второй части сезона — в Турцию.

На заключительном сборе запланированы пять спаррингов — первый из них, с боснийским «Вележем», состоится 14 февраля. Домой подопечные Александра Рябоконя возвратятся 26 февраля.

«Десна» ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков за 18 туров.