Металлист просматривает украинского вратаря, игравшего в Испании

На первом учебно-тренировочном сборе «Металлиста» в Турции в составе харьковской команды работает 21-летний украинский голкипер Никита Федотов.

Воспитанник днепровского футбола и выпускник академии «Шахтера» с ростом 196 см в Украине был резервным вратарем в «Полтаве» и «Полесье». С сентября 2020 года Федотов играл в клубе четвертого испанского дивизиона «Монтихо». В нынешнем сезоне провел за «Монтихо» 14 матчей во всех турнирах, где пропустил 15 мячей, 5 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

1 января 2022 года Федотов стал свободным агентом. Ориентировочная стоимость вратаря составляет €50 тысяч.

Ранее президент «Металлиста» Александр Ярославский заявил, что харьковский клуб подпишет молодого украинского вратаря, но не назвал его фамилии.