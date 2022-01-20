Металлист просматривает украинского вратаря, игравшего в Испании

Никита Федотов может продолжить карьеру в харьковском клубе

  • 20.01.2022 17:48
  • 3097 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист просматривает украинского вратаря, игравшего в Испании
© Twitter. Никита Федотов

На первом учебно-тренировочном сборе «Металлиста» в Турции в составе харьковской команды работает 21-летний украинский голкипер Никита Федотов.

Воспитанник днепровского футбола и выпускник академии «Шахтера» с ростом 196 см в Украине был резервным вратарем в «Полтаве» и «Полесье». С сентября 2020 года Федотов играл в клубе четвертого испанского дивизиона «Монтихо». В нынешнем сезоне провел за «Монтихо» 14 матчей во всех турнирах, где пропустил 15 мячей, 5 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

1 января 2022 года Федотов стал свободным агентом. Ориентировочная стоимость вратаря составляет €50 тысяч.

Ранее президент «Металлиста» Александр Ярославский заявил, что харьковский клуб подпишет молодого украинского вратаря, но не назвал его фамилии.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 20.01.2022 17:58
    0
    Кликбейт на Лунина, но нас на%Бали. Уходим отсюда )))
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