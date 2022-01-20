Динамо в Испании: самые сильные — защитники и вратари

Киевская команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 20.01.2022 17:36
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Динамо в Испании: самые сильные — защитники и вратари
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к весенней части сезона в Испании.

Четвертый день сбора начался с работы в специализированном фитнес-зале при отеле, где динамовцы уже занимались позавчера.

На этот раз тренеры по физподготовке разработали новый комплекс упражнений, который включал в себя преимущественно силовые упражнения.

Игроки снова были поделены на две группы, которые работали в зале по очереди. Среди снарядов были штанги, гантели, степперы, балансировочные платформы босу и прочее оборудование для функционального тренинга.

Наибольший интерес вызвал функциональный тренажер Keiser Infinity. Игроки с интересом сравнивали свои силовые показатели, отображающиеся на мониторе тренажера, делились результатами и даже соревновались. Одни из лучших результатов показали Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, а также вратари — Георгий Бущан и Денис Бойко.

Очередная тренировка вызвала позитивные эмоции помимо прямой пользы - тренинга мышц, которые футболисты задействовали во время матчей и тренировок.

Вечером команда проведет предматчевое занятие в футбольном комплексе отеля. А уже завтра утром, в 11:00 по местному времени (в 12:00 по киевскому), начнётся первый матч «бело-синих» в 2022 году.

Источник — ФК Динамо Киев

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