ВИДЕО. Кто возглавил Дженоа, Лунин будет играть, ставим на Ливерпуль

1. Дембеле должен покинуть Барселону до конца января

2. Названо имя тренера, возглавившего Дженоа после Шевченко

3. Лунин снова получит свой шанс. Куртуа не сыграет в матче Кубка Испании

4. Прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.