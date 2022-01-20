Волошин рассказал, с кого берет пример в первой команде Динамо

Юный футболист проводит сборы с основным составом киевлян

  • 20.01.2022 16:32
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Волошин рассказал, с кого берет пример в первой команде Динамо
© ФК Динамо Киев. Назар Волошин

18-летний хавбек «Динамо» Назар Волошин рассказал о своем пребывании в расположении первой команды на сборе в Испании.

- Вопрос адаптации молодежи всегда был актуальным. Как тебя приняли в первой команде?
- Приняли меня нормально, ведь мы с ребятами уже знакомы. Не первый год езжу с первой командой на сборы. Если что-то не получается, меня поддерживают. Меня взяли на сбор за несколько часов до вылета. Так получилось.

- Эта новость была для тебя неожиданной?
- Конечно, было приятно узнать, что полечу на сбор с первой командой. Понял, что нужно быстрее работать с мячом и много работать над собой – чаще ходить в зал и обрастать мышцами.

- С кого берешь пример?
- Наверное, с Жоры Бущана и Дениса Бойко. Они более опытные и больше поддерживают меня.

- С кем больше общаешься и живешь в номере в отеле?
- В основном – с молодыми ребятами. Живу с Антоном Болем, также общаюсь с Валиком Моргуном. Понятно, что вместе с ними будет легче адаптироваться.

- Тренировочный процесс в первой команде значительно отличается от U19?
- Конечно. Все происходит быстрее, много беговой работы, тренировки идут дольше. Тяжелее, но я стараюсь к этому привыкнуть.

- Устаешь?
- Да, но после того, как едем в отель и там отдыхаем – все нормально, готовы к следующей тренировке.

Источник — ФК Динамо Киев

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