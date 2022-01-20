Томаш КЕНДЗЕРА: «Вина на сборе быть не может, а вот паэлью ели»

Футболист «Динамо» рассказал об учебно-тренировочном сборе киевлян в Испании

  • 20.01.2022 16:16
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Томаш КЕНДЗЕРА: «Вина на сборе быть не может, а вот паэлью ели»
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера рассказал о ходе первого учебно-тренировочного сбора в Испании.

- Мы в Испании уже четвертый день, а до этого еще несколько дней работали в Киеве. Также у каждого была своя индивидуальная работа во время отпуска, чтобы подготовиться к сборам. Конечно, здесь тяжело, так всегда бывает. Нужно через это пройти, чтобы потом хорошо играть в чемпионате во второй половине сезона.

- Вы проводите по две тренировки в день, это очень тяжело?
- Да, но ничего страшного, сейчас такое время. Впереди еще два сбора, но время идет быстро, поскольку мы постоянно чем-то заняты.

- На первом сборе работа, в основном, функциональная и силовая?
- Да, мы много работаем в тренажерном зале с тренером Виталием Кулыбой, делаем упражнения на все виды мышц, чтобы по ходу сезона было меньше травм, и чтобы игроки были более сильными.

- Работаете ли дополнительно индивидуально?
- Да, кроме того, что делаю с командой, у меня еще есть своя индивидуальная программа – работаю в зале с тренером онлайн, поскольку он из Польши. Во время отпуска всегда к нему прихожу и готовлюсь. С ним работаю уже давно, лет семь.

- Как вам, как защитнику, это помогает на футбольном поле?
- Очень помогает, поскольку футбол в последнее время поменялся, нужно иметь физическое преимущество над соперниками и использовать это качество. Сейчас все работают над силой, так что и на фланге, и в центре защиты мне нужно быть хорошо подготовленным физически.

- В первые дни сбора Мирча Луческу отдельно работает с защитниками, что именно он говорит вам делать?
- Работаем над ошибками, которые допускали в первой части сезона, тренер много нам подсказывает по поводу того, как мы должны играть, что он хочет от нас видеть. Также много работаем над тем, как выходить из обороны в атаку с мячом, как выходить из-под прессинга соперника, как защищаться. Эта работа очень важна, мы все двигаемся в одном направлении.

- Луческу даже сказал, что будет останавливать тренировки, чтобы показать, как нужно действовать…
- Да, он иногда так делает, рассказывает, чего ожидает от нас, и это очень хорошо, поскольку футболисты понимают, чего хочет тренер.

- Как можете оценить свой уровень за последние два сезона с тех пор, как команду возглавил Луческу? Значительно прибавили?
- Думаю, при Луческу рост всех футболистов пошел вверх, уровень всей команды повысился, и я, как футболист, также индивидуально вырос, получил больше опыта, и хорошо себя чувствую на поле.

- С нетерпением ждете товарищеских матчей?
- Да, завтра уже начинаем спарринги. Наверняка, у нас их будет много во время трех сборов, и они нас хорошо подготовят к официальным играм.

- Как вам условия в Испании – поля, гостиница?
- Все супер, нет слов. Нам все нравится, уровень самый высокий.

- Пробовали ли уже испанское вино, хамон, паэлью?
- Вина, конечно же, на сборе быть не может, а паэлью на обед или ужин в какой-то день ели. Я люблю все кушать.

Источник — ФК Динамо Киев

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