Виктор КОВАЛЕНКО: «Я ушел из Шахтера в наилучшее время»

Украинский футболист считает, что он не пересидел в донецком клубе

  • 20.01.2022 15:50
  • 566 просмотров
  • 8 комментариев
Виктор КОВАЛЕНКО: «Я ушел из Шахтера в наилучшее время»
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, который сейчас выступает за «Специю» на правах аренды, считает, что он вовремя ушел из донецкого «Шахтера».

«Было ли это оптимальное время, чтобы уйти из «Шахтера»? Я думаю, что да. Я и не пересидел, и не уехал слишком рано. Можно, конечно, уезжать и раньше. Но, если учесть все факторы, я уехал в наилучшее время», — отметил Коваленко.

Коваленко перешел в «Аталанту» в феврале 2021 года в качестве свободного агента. Контракт Виктора принадлежал «Шахтеру» с 2013 года.

В текущем сезоне Коваленко провел за «Специю» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Источник — FootballHub

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 20.01.2022 16:02
    +2
    Вовремя сбежал , и нашёл команду своего уровня - Специя !
    Так что может и поиграет в серии А !
    Ссылка
    Fitness2643
    Fitness2643, 20.01.2022 16:03
    +1
    Maks___krot, 20.01.2022 15:57
    Это в Динамо на цепи держат игроков почти до 30,а потом они лавку греют
    Макс, напомни во сколько лет перешёл Яррмоленко? Сколько лет Миколенко. Не будь глупцом говоря чушь. И ещё если в 30-33 динамовец в топ чемпе актуален дай Бог чтоб Коваленко хоть в Турции имел спрос.
    Ссылка
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 20.01.2022 16:02
    0
    Maks___krot, 20.01.2022 15:57
    Это в Динамо на цепи держат игроков почти до 30,а потом они лавку греют
    Прям судьбу лохов Тайсона и Агаховы описал
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.01.2022 16:01
    0
    По той поддержке, которую Коваленко получил выходя на поле, видно что Мотта ему доверяет. Коваленко невысокого уровня футболист, но в Специи хорошие условия, к концу сезона он может стать намного лучше, если поверит в себя и будет бороться.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 20.01.2022 16:00
    0
    Витя, не нужно сравнивать пенек под зад с "оптимальным часом, щоб піти із «Шахтаря"
    Ссылка
    Fitness2643
    Fitness2643, 20.01.2022 15:56
    0
    Умница, правильно сбежал. Пока молод беги пробуй, это шанс! По лучше чем у землеройки
    Ссылка
    Frank Pider
    Frank Pider, 20.01.2022 16:03
    -2
    Петр Яновский, 20.01.2022 16:02
    Прям судьбу лохов Тайсона и Агаховы описал
    Твою судьбу разве что
    Ссылка
    Maks___krot
    online
    Maks___krot, 20.01.2022 15:57
    -4
    Это в Динамо на цепи держат игроков почти до 30,а потом они лавку греют
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности