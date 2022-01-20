Виктор КОВАЛЕНКО: «Я ушел из Шахтера в наилучшее время»

25-летний украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, который сейчас выступает за «Специю» на правах аренды, считает, что он вовремя ушел из донецкого «Шахтера».

«Было ли это оптимальное время, чтобы уйти из «Шахтера»? Я думаю, что да. Я и не пересидел, и не уехал слишком рано. Можно, конечно, уезжать и раньше. Но, если учесть все факторы, я уехал в наилучшее время», — отметил Коваленко.

Коваленко перешел в «Аталанту» в феврале 2021 года в качестве свободного агента. Контракт Виктора принадлежал «Шахтеру» с 2013 года.

В текущем сезоне Коваленко провел за «Специю» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.