Барселона готовит новый контракт для своего вундеркинда

Гави не покинет каталонский клуб

  • 20.01.2022 15:44
  • 312 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона готовит новый контракт для своего вундеркинда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

«Барселона» ведет переговоры по поводу нового контракта со своим вундеркиндом Гави. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. Клаусула составит 1 миллиард евро.

В нынешнем сезоне на счету 17-летнего Гави 1 гол и 3 ассиста с 24 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» готов отдать за Гави 50 миллионов евро.

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности