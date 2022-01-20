Барселона готовит новый контракт для своего вундеркинда

«Барселона» ведет переговоры по поводу нового контракта со своим вундеркиндом Гави. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. Клаусула составит 1 миллиард евро.

В нынешнем сезоне на счету 17-летнего Гави 1 гол и 3 ассиста с 24 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» готов отдать за Гави 50 миллионов евро.