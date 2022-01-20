Ференцварош проиграл первый матч при Черчесове, Зубков сыграл 67 минут

Венгерский «Ференцварош» потерпел первое поражение при российском главном тренере Станиславе Черчесове. В товарищеском поединке «Ференцварош» уступил словацкой «Дунайской Стреде» со счетом 0:2.
25-летний украинский вингер «Ференцвароша» Александр Зубков вышел в стартовом составе своей команды и сыграл 67 минут.
Свой первый официальный поединок в новом году «Ференцварош» проведет 27 января. В перенесенном поединке 4-го тура чемпионата Венгрии команда Черчесова примет «Академию Пушкаша».
Источник — Sport.ua
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