Ференцварош проиграл первый матч при Черчесове, Зубков сыграл 67 минут

Венгерский «Ференцварош» потерпел первое поражение при российском главном тренере Станиславе Черчесове. В товарищеском поединке «Ференцварош» уступил словацкой «Дунайской Стреде» со счетом 0:2.

25-летний украинский вингер «Ференцвароша» Александр Зубков вышел в стартовом составе своей команды и сыграл 67 минут.

Свой первый официальный поединок в новом году «Ференцварош» проведет 27 января. В перенесенном поединке 4-го тура чемпионата Венгрии команда Черчесова примет «Академию Пушкаша».