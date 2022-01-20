Шахтер в Турции: Де Дзерби дает все больше тактики

Пятый рабочий день «Шахтера» в Турции начался с тренировки. Утром 20 января на поле комплекса Regnum Carya Golf & Spa Resort поочередно отзанимались две группы футболистов.

За стандартной разминкой последовала довольно продолжительная отработка короткого паса с перемещением по зонам. С каждым днем в тренировочной программе «оранжево-черных» все больше тактики: в четверг подопечные Роберто Де Дзерби улучшали выход из обороны и действия в атаке, а закончили сессию беговыми упражнениями.

Пока не тренируется Ефим Конопля, у которого небольшое повреждение. При этом сегодня были задействованы игроки юношеского состава Владислав Погорелый, Кирилл Сигеев, Антон Глущенко и Максим Деркач. С самого начала сбор с первой командой проходит центральный защитник Марьян Фарина.

На 15:30 по Киеву у «Шахтера» запланирована вторая тренировка.