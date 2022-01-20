Андрей КУЛАКОВ: «Мариуполю по силам остаться в Премьер-лиге»

Игрок украинского клуба рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 20.01.2022 14:13
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Андрей КУЛАКОВ: «Мариуполю по силам остаться в Премьер-лиге»
© ФК Мариуполь

Футболист «Мариуполя» Андрей Кулаков, признанный болельщиками лучшим игроком команды в минувшем году, с оптимизмом смотрит в будущее.

— Мы давно не видели друг друга, не тренировались. Поэтому сейчас у всех положительные эмоции. Мы соскучились друг по другу, по команде, по тренировкам, по мячу. Мы готовы с новыми силами и хорошим настроением упорно работать.

— Ты из-за травмы пропустил заключительные матчи команды в конце 2021 года. Как сейчас твое самочувствие?
— К счастью, все проблемы, которые были, уже решены. Я готов на 100 процентов работать с командой.

— Ты стал лучшим игроком команды в 2021 году…
— Это очень приятно! В первую очередь, это заслуга всей команды. Мои партнеры создавали моменты, после которых мне удавалось забивать.

— На зимнюю паузу «Мариуполь» ушел на последнем месте. Психологически это давит на вас?
— Считаю, что нам по силам остаться в Премьер-лиге. Уверен, у нас получится это сделать. Турнирное положение не давит, так как мы демонстрировали хороший футбол. Но где-то не хватало результата. Думаю, во второй части чемпионата мы это исправим.

Источник — ФК Мариуполь

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