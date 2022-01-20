Australian Open. Стали известны участницы третьего круга у женщин

Верхняя часть сетки выглядит гораздо более конкурентной, чем нижняя

  • 20.01.2022 14:43
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Australian Open. Стали известны участницы третьего круга у женщин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В среду и в четверг прошли матчи второго раунда Открытого чемпионата Австралии в женской одиночной сетке.
 
По результатам матчей стали известны участницы третьего раунда (1/16 финала).
 
Australian Open. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1] –  Камила Джорджи [30]
 Аманда Анисимова –  Наоми Осака [13]

 Нурия Паррисас-Диас –  Джессика Пегула [21]
 Вероника Кудерметова [28] –  Мария Саккари [5]

 Барбора Крейчикова [4] –  Алена Остапенко [26]
 Виктория Азаренко [24] –  Элина Свитолина [15]

 Мэдисон Киз –  Ван Цян
 Марта Костюк –  Паула Бадоса [8]
 
Нижняя часть сетки

 Клара Таусон –  Даниэль Коллинс [27]
 Элиза Мертенс [19] –  Чжан Шуай

 Симона Халеп [14] –  Данка Ковинич
 Тамара Зиданшек [29] –  Ализе Корне 

 Ига Свёнтек [7] –  Дарья Касаткина [25] 
 Сорана Кырстя –  Анастасия Павлюченкова [10]

 Кайя Канепи –  Мэддисон Инглис [WC]
 Маркета Вондроушова [31] –  Арина Соболенко [2]

Источник — Sport.ua

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