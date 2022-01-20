Australian Open. Стали известны участницы третьего круга у женщин

В среду и в четверг прошли матчи второго раунда Открытого чемпионата Австралии в женской одиночной сетке.
По результатам матчей стали известны участницы третьего раунда (1/16 финала).
Australian Open. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – Камила Джорджи [30]
Аманда Анисимова – Наоми Осака [13]
Нурия Паррисас-Диас – Джессика Пегула [21]
Вероника Кудерметова [28] – Мария Саккари [5]
Барбора Крейчикова [4] – Алена Остапенко [26]
Виктория Азаренко [24] – Элина Свитолина [15]
Мэдисон Киз – Ван Цян
Марта Костюк – Паула Бадоса [8]
Нижняя часть сетки
Клара Таусон – Даниэль Коллинс [27]
Элиза Мертенс [19] – Чжан Шуай
Симона Халеп [14] – Данка Ковинич
Тамара Зиданшек [29] – Ализе Корне
Ига Свёнтек [7] – Дарья Касаткина [25]
Сорана Кырстя – Анастасия Павлюченкова [10]
Кайя Канепи – Мэддисон Инглис [WC]
Маркета Вондроушова [31] – Арина Соболенко [2]
Источник — Sport.ua
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