Australian Open. Определились участники третьего круга у мужчин

Фавориты остаются в борьбе за трофей

  • 20.01.2022 15:05
  • 260 просмотров
  • 3 комментария
Australian Open. Определились участники третьего круга у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

В среду и в четверг прошли матчи второго раунда Открытого чемпионата Австралии в мужской одиночной сетке.
 
По результатам матчей стали известны участники третьего раунда (1/16 финала).
 
Australian Open. Пары 1/16 финала
 
Верхняя часть сетки

 Миомир Кецманович –  Лоренцо Сонего [25]
 Гаэль Монфис [17] –  Кристиан Гарин [16]

 Себастьян Корда –  Пабло Карреньо-Буста [19]
 Карлос Алькарас [31] –  Маттео Берреттини [7]

 Александр Зверев [3] –  Раду Албот [Q]
 Рейлли Опелка [23] –  Денис Шаповалов [14]

 Адриан Маннарино –  Аслан Карацев [18]
 Карен Хачанов [18] –  Рафаэль Надаль [6] 
 
Нижняя часть сетки

 Пабло Андухар –  Алекс де Минаур [32]
 Таро Даниэль [Q] –  Янник Синнер [11]

 Роберто Баутиста-Агут [15] –  Тэйлор Фриц [20]
 Бенуа Пэр –  Стефанос Циципас [4]

 Андрей Рублев [5] –  Марин Чилич [27]
 Дэн Эванс [24] –  Феликс Оже-Альяссим [9]

 Кристофер О'Коннелл [WC] –  Максим Кресси 
 Ботик ван де Зандсхулп –  Даниил Медведев [2]

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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    Мосій Шило
    Мосій Шило, 20.01.2022 15:14
    +1
    Рафа, вперед!
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    Spectra
    Spectra, 20.01.2022 15:12
    -1
    Алькарас топчик, хочу испанское дерби в 1/2, только нужно Зверева вышвырнуть
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    Умник
    Умник, 20.01.2022 15:10
    -1
    За Алькараса болею
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