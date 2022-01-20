Australian Open. Определились участники третьего круга у мужчин

В среду и в четверг прошли матчи второго раунда Открытого чемпионата Австралии в мужской одиночной сетке.
По результатам матчей стали известны участники третьего раунда (1/16 финала).
Australian Open. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Миомир Кецманович – Лоренцо Сонего [25]
Гаэль Монфис [17] – Кристиан Гарин [16]
Себастьян Корда – Пабло Карреньо-Буста [19]
Карлос Алькарас [31] – Маттео Берреттини [7]
Александр Зверев [3] – Раду Албот [Q]
Рейлли Опелка [23] – Денис Шаповалов [14]
Адриан Маннарино – Аслан Карацев [18]
Карен Хачанов [18] – Рафаэль Надаль [6]
Нижняя часть сетки
Пабло Андухар – Алекс де Минаур [32]
Таро Даниэль [Q] – Янник Синнер [11]
Роберто Баутиста-Агут [15] – Тэйлор Фриц [20]
Бенуа Пэр – Стефанос Циципас [4]
Андрей Рублев [5] – Марин Чилич [27]
Дэн Эванс [24] – Феликс Оже-Альяссим [9]
Кристофер О'Коннелл [WC] – Максим Кресси
Ботик ван де Зандсхулп – Даниил Медведев [2]
Источник — Sport.ua
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