Кирьос не смог остановить Медведева на пути в третий круг Australian Open

Австралиец пытался, но смог выиграть всего один сет

  • 20.01.2022 13:18
  • 535 просмотров
  • 6 комментариев
Кирьос не смог остановить Медведева на пути в третий круг Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии, обыграв скандального австралийца Ника Кирьоса.
 
Россиянин победил в четырех сетах, одержав первую победу над австралийцем в карьере. Ранее Кирьос вел 2-0 в личных встречах.
 
Australian Open. Второй круг
Даниил Медведев (Россия) – Ник Кирьос (Австралия) – 7:6(1), 6:4, 4:6, 6:2
 
Далее по сетке у россиянина Ботик Ван Де Зандсхулп из Нидерландов, с которым Медведев играл в 1/4 финала победного US Open.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vittroy
    vittroy, 20.01.2022 13:37
    +1
    Ой....Даня...ой...кацапи...ой цьомікі в дупу....фууу гнида
    Ссылка
    znak51
    znak51, 20.01.2022 14:07
    0
    Abdulla, 20.01.2022 13:28
    Даня красава! Теннис настоящего чемпиона, клоуна , местного аборигена своей классной игрой поставил на место
    Не так страшні московські воші, як українські гниди
    Ссылка
    Andrey_1992
    online
    Andrey_1992, 20.01.2022 14:05
    0
    Abdulla, 20.01.2022 13:28
    Даня красава! Теннис настоящего чемпиона, клоуна , местного аборигена своей классной игрой поставил на место
    для чого ти тут показуєш свою бидлячість?
    Ссылка
    vital
    vital, 20.01.2022 13:55
    0
    Я подивився другу половину третього сету, як раз тоді коли Нік виграв сет. Ну дуже емоційна гра з заповненими трибунами шаленими вболівальниками і одним шаленим на корті
    Ссылка
    Тимофей Полянский
    online
    Тимофей Полянский, 20.01.2022 14:05
    -1
    vittroy, 20.01.2022 13:37
    Ой....Даня...ой...кацапи...ой цьомікі в дупу....фууу гнида
    Страдай молча!)
    Ссылка
    Abdulla
    Abdulla, 20.01.2022 13:28
    -5
    Даня красава! Теннис настоящего чемпиона, клоуна , местного аборигена своей классной игрой поставил на место
    Ссылка
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