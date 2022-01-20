Кирьос не смог остановить Медведева на пути в третий круг Australian Open

Второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии, обыграв скандального австралийца Ника Кирьоса.



Россиянин победил в четырех сетах, одержав первую победу над австралийцем в карьере. Ранее Кирьос вел 2-0 в личных встречах.



Australian Open. Второй круг

Даниил Медведев (Россия) – Ник Кирьос (Австралия) – 7:6(1), 6:4, 4:6, 6:2



Далее по сетке у россиянина Ботик Ван Де Зандсхулп из Нидерландов, с которым Медведев играл в 1/4 финала победного US Open.