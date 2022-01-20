Тьерри Анри может возглавить аутсайдера чемпионата Франции

«Бордо» вскоре может получить нового главного тренера.
Как сообщает источник, в ближайшее время руководство клуба намерено уволить Владимира Петковича.
На замену швейцарскому специалисту рассматривается кандидатура Тьерри Анри.
44-летний француз сейчас входит в тренерский штаб сборной Бельгии. У него есть самостоятельный опыт работы в «Монако» и «Монреаль Импакт».
Источник — RMC Sport
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