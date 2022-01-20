Тьерри Анри может возглавить аутсайдера чемпионата Франции

Известный в прошлом футболист кандидат на должность в «Бордо»

  • 20.01.2022 11:38
  • 339 просмотров
  • 1 комментарий
Тьерри Анри может возглавить аутсайдера чемпионата Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бордо» вскоре может получить нового главного тренера.

Как сообщает источник, в ближайшее время руководство клуба намерено уволить Владимира Петковича.

На замену швейцарскому специалисту рассматривается кандидатура Тьерри Анри.

44-летний француз сейчас входит в тренерский штаб сборной Бельгии. У него есть самостоятельный опыт работы в «Монако» и «Монреаль Импакт».

Источник — RMC Sport

(1 голос)

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Комментарии
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    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 20.01.2022 11:49
    0
    буде як із Шевченком,вибирати клуб в якого цілі бородьба за виживання такі собі перспективи
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