ВИДЕО. Талант Палмейраса забил в падении через себя с линии штрафной

В матче 1/4 финала юниорского Кубка Сан-Паулу между «Палмейрасом» и «Оэсте» (5:2) случился яркий гол.
15-летний форвард «Палмейраса» Эндрик выполнил удар в падении ударом через себя с линии штрафной соперника, мяч полетел в девятку.
Смотрите видео гола:
⚠️ ATENÇÃO, ALERTA DE GOLAÇO PASSANDO NA SUA TIMELINE ⚠️#PALxOES | 3x0 #AvantiPalestra #CriasDaAcademia pic.twitter.com/pENra02Kzs— Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) January 19, 2022
Источник — Sport.ua
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