ЯРОСЛАВСКИЙ: «Я не ощущаю себя на олимпе и прогнозов делать не хочу»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал лидирующую позицию своего клуба в чемпионате Первой лиги.

– «Металлист» очень мощно прошел первую часть чемпионата Первой лиги. Вселяет ли это надежду, что команда так же закончит чемпионат?

– Я никогда не загадываю. Просто надо работать на результат. Основное - это кропотливый, педантичный труд. Результат придет, если ты трудишься.

– 11 очков отрыва от «Кривбасса» по результатам первого круга. Как вы себя ощущаете на олимпе?

– Никакого олимпа нет. Я всегда говорю: счет на табло и финальный свисток - вот это олимп. Если в первом тайме ты выигрываешь 4:0 или 5:0, то не факт, что при финальном свистке ты будешь иметь тот же результат. Может оказаться 5:6. Пока не свиснет финальный свисток Первой лиги, я никаких прогнозов делать не хочу, - подытожил Ярославский.