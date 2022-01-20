ЯРОСЛАВСКИЙ: «Я не ощущаю себя на олимпе и прогнозов делать не хочу»

Президент «Металлиста» – о лидерской позиции в чемпионате Первой лиги

  • 20.01.2022 11:22
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ЯРОСЛАВСКИЙ: «Я не ощущаю себя на олимпе и прогнозов делать не хочу»
© FootballHub. Александр Ярославский

Президент «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал лидирующую позицию своего клуба в чемпионате Первой лиги.

– «Металлист» очень мощно прошел первую часть чемпионата Первой лиги. Вселяет ли это надежду, что команда так же закончит чемпионат?
– Я никогда не загадываю. Просто надо работать на результат. Основное - это кропотливый, педантичный труд. Результат придет, если ты трудишься.

– 11 очков отрыва от «Кривбасса» по результатам первого круга. Как вы себя ощущаете на олимпе?
– Никакого олимпа нет. Я всегда говорю: счет на табло и финальный свисток - вот это олимп. Если в первом тайме ты выигрываешь 4:0 или 5:0, то не факт, что при финальном свистке ты будешь иметь тот же результат. Может оказаться 5:6. Пока не свиснет финальный свисток Первой лиги, я никаких прогнозов делать не хочу, - подытожил Ярославский.

Источник — Футбол 1/2/3

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