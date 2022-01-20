Глава Tennis Australia: «Не будем оплачивать судебные издержки Джоковича»

Крэйг Тайли опроверг слухи

  • 20.01.2022 11:15
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Глава Tennis Australia: «Не будем оплачивать судебные издержки Джоковича»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Глава Tennis Australia Крэйг Тайли опроверг информацию о том, что организация может оплатить судебные издержки Новака Джоковича в размере около 500 тысяч долларов, а также компенсирует ему затраты на путешествие в Австралию.
 
«Я видел эти сообщения. Мы не разглашаем детали финансовых соглашений с игроками, но эти сообщения попросту ложные».
 
Что касается медотводов, то мы уже отвечали на этот вопрос. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы провести отличный турнир. Отзывы болельщиков, которые побывали на турнире, пока что прекрасные», – сказал Тайли. 
 
Отметим, что издание The Sun сообщало о том, что Джокович планирует подать иск суд в размере 6 млн долларов на федеральное правительство Австралии.

Источник — Sport.ua

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