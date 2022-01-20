Ассистент Де Дзерби: «Фанаты скоро увидят, насколько Нерес сильный игрок»

Ассистент главного тренера донецкого «Шахтера» Давиде Поссанцини рассказал о первых днях сборов в Турции, форме игроков, бразильских новичках и молодом Марьяне Фарине.

– Почему команда тренируется в необычные для себя 15:00?

– Иногда будем проводить одно занятие в день. Из-за погодных условий и организационных моментов в дни, когда тренировка одна, решили начинать ее в 15:00. Если запланированы две сессии в день, то они стартуют в 10:00 и 16:30.

– Как проходят занятия и что удалось понять за эти два дня?

– Все очень хорошо, ведь ребята, как всегда, тренируются максимально упорно. Прошло лишь два дня, но игроки уже в неплохой форме, это говорит о том, что даже во время отпуска они работали.

– На сборах всегда повышенное внимание к новичкам. Как уже успел себя проявить Давид Нерес?

– Он показал свои качества и то, что может успешно взаимодействовать с другими футболистами команды за счет техники. Уверен, болельщики скоро увидят, насколько он сильный игрок.

– Что можете сказать о Винисиусе Тобиасе, ведь он еще совсем молод?

– Если игрок силен, неважно, сколько ему лет. Он уже занимается с нами – надеемся увидеть прогресс. Ему надо перенимать у других игроков опыт, чтобы знать, как тренироваться. Очень верим в него!

– На сборах отсутствует Евгений Коноплянка. Он не входит в планы «Шахтера»?

– Сейчас клуб вместе с Мистером принимают решение по Коноплянке. В ближайшие дни увидим, как все будет.

– Многие считают, что главной проблемой «Шахтера» в первой части сезона было отсутствие центрального нападающего, но трансферы не решили этот вопрос…

– У нас есть Жуниор Мораес, который сыграл не так много, но уже показал, что может на поле. Есть Фернандо, который не только в чемпионате, но и в еврокубке продемонстрировал свои умения. На этой позиции может выйти Педриньо. Кроме того, в команде есть Сикан. Надеемся, что Траоре также скоро вернется.

– Что скажете о молодом Марьяне Фарине, насколько оправданно его приглашение на сборы?

– У футболиста Мистер заметил прекрасные и соответствующие его философии игры качества. Этот молодой парень тренируется с нами и может улучшить свой уровень. Уверен, для него, как и для Винисиуса Тобиаса, играть вместе со старшими товарищами очень полезно. Стараемся обращать внимание на всех, ведь знаем, что наша Академия отлично работает.