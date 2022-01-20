Олег ДУЛУБ: «Мы делали акцент на подписании украинских исполнителей»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о новичках своей команды, которые присоединились к ней этой зимой.

«До нового года акцент делался в основном на подборе украинских исполнителей, независимо от того, выступали они в Украине или за границей. Иван Пономаренко - вратарь, которому 23 года, по всем показателям довольно неплохой. Богдан Мышенко - футболист, предыдущей командой которого был Гомель. Мне понравилось его хорошее техническое исполнение, движение и скорость. Александр Васильев пришел оттуда же. Это игрок, который может закрыть несколько позиций. Он может сыграть опорного полузащитника, одного из двух центральных защитников.

Владислав Бугай пришел из «Черноморца». При подготовке к этой команде мы выделяли этого агрессивного центрального нападающего, который может забить мяч. Это то, что нам необходимо, потому что на осеннем отрезке сезона у нас были проблемы с реализацией моментов», - сказал Дулуб.

Отметим, что первую часть сезона «Львов» завершил на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.