Олег ДУЛУБ: «Мы делали акцент на подписании украинских исполнителей»

Наставник «Львова» – о новичках

  • 20.01.2022 08:57
  • 285 просмотров
  • 2 комментария
Олег ДУЛУБ: «Мы делали акцент на подписании украинских исполнителей»
© ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о новичках своей команды, которые присоединились к ней этой зимой.

«До нового года акцент делался в основном на подборе украинских исполнителей, независимо от того, выступали они в Украине или за границей. Иван Пономаренко - вратарь, которому 23 года, по всем показателям довольно неплохой. Богдан Мышенко - футболист, предыдущей командой которого был Гомель. Мне понравилось его хорошее техническое исполнение, движение и скорость. Александр Васильев пришел оттуда же. Это игрок, который может закрыть несколько позиций. Он может сыграть опорного полузащитника, одного из двух центральных защитников.

Владислав Бугай пришел из «Черноморца». При подготовке к этой команде мы выделяли этого агрессивного центрального нападающего, который может забить мяч. Это то, что нам необходимо, потому что на осеннем отрезке сезона у нас были проблемы с реализацией моментов», - сказал Дулуб.

Отметим, что первую часть сезона «Львов» завершил на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Пидвирный
    Владимир Пидвирный, 20.01.2022 09:31
    +2
    Думаю буде позитивний результат з заявлених новачків, ФК Львів з таким тренером дадуть бій любій команді. .
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 20.01.2022 09:48
    0
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